Умная метка: как в Турции планируют отслеживать багаж туристов в аэропортах

С 1 декабря авиакомпания Turkish Airlines ввела новую услугу, которая позволит пассажирам отслеживать свой багаж с помощью меток. Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что такой сервис – хорошая идея, так как существующие компенсации за утерю и задержку не устраивают туристов.

«Глобально проблема потери или задержки багажа реально существует. Поэтому компании пытаются этот вопрос решить с использованием технологий», – отметил он.

По словам Осауленко важно, чтобы на начальном этапе присутствовала добровольность. Пассажиры также должны понимать, как правильно использовать метку и как долго она будет работать.

Эксперт подчеркнул, что хотя Турция не является «лидером» в этом вопросе, однако часто оказывается в центре обсуждений из-за большого потока туристов. Он объяснил, что именно в местах с высоким туристическим трафиком чаще возникают проблемы с багажом. Турция занимает первое место по выездному туризму из России.

По его словам, несмотря на наличие компенсаций за утерю или задержку багажа, они часто не удовлетворяют пассажиров. Существуют фиксированные суммы компенсации, а также возможность требовать возмещение за каждую потерянную вещь на основании чеков, пишет НСН.

