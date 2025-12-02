Почему Booking в России считают «черным лебедем»

Российские агрегаторы воспользовались уходом Booking.com и заняли свободную и очень денежную нишу, но в случае возвращения конкурента рискуют быстро потерять аудиторию туристов. Такие мнения прозвучали вчера на конференции TravelHub.

На вопрос модератора - в роли его выступал президент РСТ Илья Уманский - о главных драйверах роста рынка топ-менеджер «Яндекс Путешествий» Иван Фефелов ответил: агрегаторам и «экосистемам» еще есть над чем работать. «Не сказал бы, что сейчас на рынке присутствуют игроки, которые удовлетворяют все запросы пользователей, есть куда развиваться. Работают крупные компании - что в отелях, что в квартирах, - они разные. Но нет одного места, где ты можешь забронировать все, что угодно и быть уверенным, что ты получил выгодную сделку».

Проблемы, по мнению Ивана Фефелова, в технологиях. И поэтому отечественные агрегаторы с опаской смотрят на то, что в Россию может вернуться Booking.

«Всем придется больно. Это не означает, что он автоматически вернет ту долю, которая у него была (более 70% рынка индивидуальных бронирований - Ред.), но усилится конкурентная борьба. База у международных игроков значительно выше, они имеют отличное маркетинговое восприятие внутри России», - отметил эксперт.

Возможно, именно маркетинговая составляющая представляет наибольшую угрозу российским игрокам. «На стороне Booking - сила бренда, маркетинга и привычки целевой аудитории», - считает руководитель технологической компании «Атом-С» Аркадий Рутман. При этом с технологиями у «Островка», «Яндекса», прямых систем бронирования, по мнению эксперта, все в порядке. И международный агрегатор не в состоянии нам предложить что-то, чего нет у нас. «С точки зрения развития рынка его присутствие или отсутствие мало что меняет. Вопрос чисто про деньги. Кому достанутся 20-25% от стоимости бронирований (комиссия, которую агрегатор берет с отелей - Ред.). Наверное, для нас лучше, чтобы эти деньги тоже остались в России», - сказал TourDom.ru Рутман, комментируя гипотетическое возвращение Booking на отечественный рынок.

Иностранный конкурент может стать “черным лебедем”, способным перекроить рынок в свою пользу еще и благодаря финансовым ресурсам. В 2024 году рекламный бюджет Booking.com составил 100 млн долларов.

Добавим, что до 2022 года доля отечественных игроков в онлайн-бронированиях, например, российских отелей не превышала 30%. В 2024 году она достигла 55%. А к концу 2025 года доля продаж через российские агрегаторы на гостиничном рынке страны, по оценке Ассоциации туристических агрегаторов, может достичь 59%.

Ранее мы написали, что в теории Booking, как и другие иностранные туристические онлайн-платформы, сможет вернуться в Россию. Это предусмотрено в новом законопроекте о регулировании деятельности турагрегаторов, внесенном в сентябре в Госдуму. При этом важно, чтобы сервера иностранных компаний находились в нашей стране.