Российские туристы в Таиланде поставят исторический рекорд

Российский турпоток в Таиланд к концу 2025 года достигнет 1,8 миллиона человек и поставит исторический рекорд. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в 2013 году эту популярную страну Азии посетили около 1,7 миллиона россиян. А в 2025-м число побывавших там туристов из РФ уже приблизилось к рекордным значениям, составив 1,6 миллиона по итогам первых 11 месяцев. Ожидается, что в декабре Таиланд посетят еще около 200 тысяч соотечественников, тем самым обновив рекорд.

Ранее сообщалось, что Египет, Таиланд и ОАЭ оказались самыми востребованными странами для отдыха у российских туристов в декабре. Согласно данным АТОР, эти государства уже были лидерами декабрьского отдыха в 2024 году.