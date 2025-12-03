Гигантская пещера Sarawak Chamber: скрытая подземная зала на Борнео

Глубоко в джунглях Борнео скрыта Sarawak Chamber — огромная пещерная зала, масштабы которой трудно представить без сравнения. По разным оценкам, внутри могли бы поместиться десятки Boeing 747, и это сразу объясняет, почему она считается одной из крупнейших подземных комнат в мире. Добраться сюда непросто: путь проходит через влажный лес, ночёвку в лагере и сложные участки по воде и камням. Без проводника и хорошей подготовки доступ закрыт. Гигантская пещера в Малайзии: что за место, где могут поместиться десятки самолётов - об этом подробнее на сайте Туристас.

Пещеру обнаружили британские исследователи в 1981 году внутри другой — Gua Nasib Bagus. Их находка оказалась впечатляющей: примерно 600 метров в длину, 400 в ширину и около 80 в высоту. Внутри царят тишина, прохлада и почти полная темнота, где слышны лишь капли воды и редкие шорохи летучих мышей. Каменные колонны и подземные ручьи делают пространство ещё более причудливым.

Sarawak Chamber возникла благодаря миллионам лет водной эрозии, которая постепенно вымывала мягкие породы. Позднее учёные подтвердили её размеры с помощью лазерного сканирования. Даже если вы никогда не окажетесь в Малайзии, само существование такой природной «арены» напоминает, насколько грандиозные формы может принимать природа без какого-либо участия человека.