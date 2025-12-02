Туристы на Шри-Ланке не обращались за помощью к дипломатам из-за наводнения

Посольство России на Шри-Ланке не получало никаких обращений от туристов в связи с наводнением в районе Тангалле. Просьб о помощи или эвакуации соотечественников не поступало. Об этом заявил глава пресс-службы дипломатической миссии Герман Федоров.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что из-за наводнений часть туристов не смогла добраться до своих отелей на юге острова, а другие отдыхающие, уже находящиеся в Тангалле, не имеют возможности покинуть гостиницы для возвращения в Россию.

Например, канал Shot, ссылаясь на очевидцев, сообщал, что отдыхающим вместе с сотрудниками пришлось спасать от воды мебель, технику, документы и прочее имущество. В этих же источниках утверждалось о повреждениях отельных комплексов, затоплении бассейнов, а также перебоях с мобильной связью и электроснабжением в ряде заведений.

«Нам не поступала какая-либо информация или обращения российских туристов, связанные с якобы наблюдаемыми в Тангалле наводнениями», – пояснил представитель посольства.

По последним официальным отчетам, количество жертв наводнений и оползней, вызванных циклоном, достигло на Шри-Ланке не менее трехсот человек. На всей территории страны власти ввели режим чрезвычайной ситуации.