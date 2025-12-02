Декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма

Декабрь 2025 года в Беларуси официально объявлен месяцем гастрономического туризма. Эта инициатива направлена на привлечение внимания к богатству национальной кухни, которая рассматривается как один из ключевых инструментов для повышения туристической привлекательности страны.

© runews24.ru

Как следует из официальных документов, гастрономический туризм определен как одно из 13 приоритетных направлений в развитии сферы. Согласно постановлению Минспорта и туризма, это путешествие, которое позволяет туристам не только попробовать местные блюда, но и познакомиться с историей региона, производством и традициями через призму кулинарии.

Классическими форматами такого туризма являются дегустации, мастер-классы по приготовлению национальных блюд (таких как драники, клецки, колдуны), посещение фестивалей, агроэкоусадеб, фермерских хозяйств, пищевых производств и тематических ярмарок. Для развития этого направления в стране создаются специализированные гастрономические площадки и маршруты.

Власти считают, что белорусская кухня, объединяющая традиционные вкусы и современные подходы, способна стать мощным инструментом для формирования привлекательного образа страны, продвижения её культурных ценностей и привлечения большего числа гостей.

Ранее писали, что Россия и Саудовская Аравия договорились о взаимном безвизовом режиме. Кроме того, россияне открыли для себя необычный способ борьбы со стрессом и бессонницей — путешествия ради полноценного сна.