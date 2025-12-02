Туристы оценивают замену венесуэльской Маргариты на кубинский Варадеро

После снятия чартерной программы NordWind из Москвы в Порламар (остров Маргарита в Венесуэле) Pegas Touristik предложил своим клиентам отдохнуть на кубинском курорте Варадеро, с размещением в отелях аналогичного или более высокого уровня. Туристы обсуждают замену.

Некоторые из них сомневаются, что поездка на Кубу может быть альтернативой отдыху на Маргарите, в основном из-за разницы в питании.

«Мне показалось, что еда в отелях Венесуэлы получше, чем на Кубе». «В некоторых гостиницах Варадеро фруктов сейчас нет, закончились», – отмечают, в частности, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другие с ними не согласны. «Смотря в каком отеле, мне сейчас туристы с Кубы пишут, что очень довольны питанием и вообще проживанием», – рассказал турагент.

«Нам в Варадеро очень понравилось: и океан, и экскурсии, и отель, – поделилась туристка, ранее отдыхавшая на курорте. – Да, еды маловато, это не Турция, но голодными мы не были. Я бы еще поехала с удовольствием». «Направления схожи и взаимозаменяемы для определенного типа отдыха, – говорит руководитель отдела продаж Travelata Владимир Калинин. – Качество отелей на Варадеро отличное, я бы даже сказал, лучше, чем на Маргарите. Пляжи и там и там белоснежные. Венесуэльский остров дает чуть больше возможностей, здесь много опций, чем заняться помимо пляжа – экскурсии, достопримечательности, рынки. Варадеро спокойнее и это all inclusive для релакса».

По мнению эксперта, курорт может быть хорошей альтернативой отдыху в Венесуэле: «других аналогов по смыслу просто нет».

Прямые рейсы на остров Маргарита из Москвы продолжает выполнять венесуэльская Conviasa. Авиакомпания возит пассажиров в Порламар с технической посадкой в Каракасе с периодичностью раз в две недели. Туры с этим перелетом формирует туроператор Fun&Sun.

Ранее «ТурДом» писал, что 21 ноября управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для летного состава о рисках полетов в прилегающем к Венесуэле воздушном пространстве, действующее до февраля 2026-го.