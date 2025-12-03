Путешественница рассказала, чем американские семьи отличаются от русских

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и сравнила отношения между членами семьи в этой стране и на своей родине. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что американцы помогают друг другу так, «как у нас не помогает никто». По ее словам, в США помощь родственнику — это норма, а не одолжение.

«Если брату нужен грузовик, двоюродный дядя просто отдаст свой на день. Если племяннице нужно перевезти вещи, тетя приедет и поможет. Если кто-то заболел — ему организуют график помощи: кто готовит еду, кто возит куда надо, кто сидит с детьми», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Ершова выразила мнение, что в России, в отличие от США, «семейное» проявляется обычно тогда, «когда что-то дают» — например, на свадьбах, крестинах и юбилеях.

«А вот когда тебе нужна помощь — настоящая — тут внезапно у всех дела, астероидная опасность, пять работ и "слушай, ну ты держись". И ведь не потому что люди плохие. Нет! Так ментально устроено: помогать — это как будто слабость, как будто кто-то потом скажет, что ты дурак, что ввязался», — заключила путешественница.

Она добавила, что в США родственники не ходят друг другу в гости каждый выходной и могут годами не встречаться, но знают друг про друга все: кто женился, кто развелся, у кого ребенок пошел в первый класс, у кого депрессия, у кого новая работа. Кроме того, они постоянно друг другу звонят, пишут и собираются на праздники.

