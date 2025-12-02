Блогер побывал в Азии и сравнил местные стандарты красоты с российскими

Тревел-блогерша побывала в Японии и Южной Корее и сравнила местные стандарты красоты с российскими. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, то, чего в России принято стесняться, в Азии считается поводом для гордости. К примеру, низкий рост становится причиной для комплексов у соотечественниц, а в Японии и Южной Корее это привлекательно. Кроме того, там любят девушек с детской внешностью и бледной кожей.

«Если в России загар часто считается показателем красоты, здоровья, богатства и регулярного отдыха, то в Азии все наоборот. Белая фарфоровая кожа — мечта всех женщин, символ ухоженности и статуса», — объяснила она.

Блогерша также обратила внимание на то, что в Азии девушки используют много косметики, однако добиваются эффекта естественности.

«И они не стеснятся, что наносят на кожу лица столько средств», — заметила россиянка.

