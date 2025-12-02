«Хорошие гены». Девушки с голландских пляжей привели россиянина в восторг

Российский тревел-блогер побывал на пляже в центре Амстердама, Голландия, и описал девушек там фразой «хорошие гены». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, это бесплатный и удобный пляж, но главной его изюминкой являются «местные красавицы».

«И это обстоятельство делает данный пляж очень приятным для взгляда любого мужика. К тому же, голландки — это, в большинстве своем, высокие и стройные девушки. То есть, называя их "красавицами" — я делаю это не кривя душой», — добавил россиянин.

Он объяснил, что голландки занимаются спортом и правильно питаются, поэтому «выглядят шикарно».

Ранее этот блогер описал развлечения девушек на пляже Хорватии фразой «я бы на такое не решился». Автор публикации отметил, что на «диком» курорте в городе Пула «красивые скалы и еще более красивые пляжницы».