Эксперт рассказал о новых требованиях Испании по транзитным визам

Испания теперь требует от россиян оформлять визу даже для транзитных перелетов, в том числе в Латинскую Америку. Об этом сообщил ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

Транзитная виза - это разрешение на въезд в страну, не являющуюся конечной точкой поездки. Она может требоваться при полете с пересадкой. При этом многие страны разрешают безвизовый транзит, если путешественник не покидает "чистую зону" аэропорта.

"Испания сейчас требует транзитную визу при перелетах, скажем, в Латинскую Америку, поскольку именно аэропорт Мадрида (Барахас) часто используется для транзита в страны южной, центральной Америки. В настоящее время для перемещения через этот аэропорт в транзитном режиме требуется получение транзитной визы Испании. Ранее до 2025 года таких ограничений не было", - сказал Максимов.

Эксперт отметил и другие сложности, связанные с посещением стран Европейского союза. Помимо установления транзитного режима, некоторые европейские страны также ввели дополнительные проверки и требования, среди которых - наличие страховки, сделанной в ЕС, и банковских счетов на его территории.