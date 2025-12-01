Туристка съездила в отпуск 70 раз за год для борьбы с последствиями менопаузы — ее мучила бессонница. Об этом пишет газета The Mirror.

60-летняя Джейлза Гейтхаус из Англии отправилась в первую поездку в октябре 2024 года. Она долгое время наблюдала за приключениями других туристов, путешествующих в формате EDT (Extreme Day Trip или Экстремальная однодневная поездка). Он подразумевает туры за границу на одни сутки. В один момент женщина решила, что хочет проводить время продуктивно, а не лежать часами без сна из-за менопаузы, и решилась присоединиться к движению EDT.

Так, она совершила 70 поездок за год, каждая из которых длилась не дольше 24 часов. Гейтхаус поделилась, что, начиная с первого путешествия, она стала спать крепче, так как подобные вылазки сильно утомляют.

«Сейчас я делаю небольшой перерыв на Рождество, но уже снова не могу спать. Пришлось планировать следующую поездку», — рассказала она. Гейтхауз призналась, что ее любимыми местами стали Италия, Греция, а из городов — Барселона и Будапешт.

