Что посмотреть российским туристам в Саудовской Аравии

Начало зимы ознаменовалось отменой визового режима между Россией и Саудовской Аравией. Соглашение вступит в силу через 60 дней после последнего уведомления по официальным каналам о готовности к безвизу обеих стран. Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии до 90 дней. Для въезда будут нужны только заграничные, служебные или дипломатические паспорта. Чем может заинтересовать соотечественников саудовская туристическая индустрия в подборке MIR24.TV.

С 1 декабря по 11 февраля из московского аэропорта Шереметьево в Эр-Рияд запланировано увеличение количества рейсов с четырех до пяти в неделю. Из Внуково с 4 по 18 января с трех до четырех. С 23 декабря анонсировано новое направление из Джидды (Джедды) в Москву. А с 2026 года обещают ежедневное авиасообщение со столицей, дополненное рейсами в Санкт-Петербург и Сочи.

Безвизовый режим к разгару сезона путешествий придется весьма кстати, раз упрощается вопрос пассажирских перевозок. Пока цены на авиабилеты из Москвы в Эр-Рияд начинаются от 12 тысяч, в праздничные дни агрегатор выдает стоимость уже в три раза дороже. Чем же привлекает самое большое государство Аравийского полуострова?

Мекка и Медина

Безусловно, отсутствие виз вдохновит прежде всего российских мусульман. Они смогут без препон совершать умру и хадж в Мекку, а также посещать Медину, где находятся главные святыни исламского мира. Количество паломников настолько велико, что в королевстве даже есть специальная должность министра умры и хаджа.

Бытует мнение, что на территорию этих двух священных городов не пускают иудеев и христиан. Однако многочисленные репортажи русскоязычных блогеров говорят об обратном. В сами города попасть можно, если не привлекать внимания вызывающим внешним видом и поведением. А вот религиозные обряды в мечетях другой вопрос. И этично ли стремиться на них представителям других конфессий просто из праздного любопытства?

В мире всего три мечети, непосредственно связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Две из них находятся в Саудовской Аравии, а третья в Израиле. В Мекке это Масжид аль-Харам, Великая или Запретная мечеть: здесь центром является святыня святынь ислама Кааба.

За ее стенами есть вполне светская мировая достопримечательность самые большие часы на планете, венчающие Абрадж аль-Бейт (Башню Дома). Они находятся на высоте 601 метра, состоят из 4 циферблатов, диаметр которых 43 метра, длина часовых стрелок 17 м, а минутных 22 м. Для их подсветки требуется около 2 миллионов светодиодных ламп.

У самих мусульман высотное сооружение вызывает недовольство, но его создатели побили рекорды: самое тяжелое здание с самой высотной гостиницей в мире, самое высокое здание страны масштабно и с восточным размахом.

Даже главные ворота в священный город известны как ворота Корана. Они воздвигнуты над шоссе Джедда Мекка в виде 23-метровой арки на ее вершине раскрытый каменный Коран с размерами страниц 16,5 на 26 метров.

В Медине паломники первым делом устремляются в мечеть Масджид аль-Набави Зеленый купол, или купол Пророка. По приданию, пророк Мухаммед лично принимал участие в ее строительстве и месил глину вместе с остальными строителями и клал кирпичи. Под зеленым куполом находится могила пророка Мухаммеда, рядом погребли двух первых халифов Абу Бакра и Умара бин аль-Хаттаба. Самое удивительное, что есть и четвертая могила, но пока пустая. Она предназначена для Исы (Иисуса), когда он второй раз придет на землю.

Древность и культ в Медине точно так же, как и в Мекке, сочетаются с современными технологиями. От жары на площади перед мечетью паломников спасают 250 огромных механических зонтов, рассеивающих влагу. Они с рассветом автоматически раскрываются, а на закате вновь складываются, превращаясь в фонари.

Эр-Рияд

Название столицы переводится с арабского поэтично «сады. Это на самом деле оазис в пустыни, потому что город довольно отдален от побережья. Культурный и промышленный густонаселенный центр, он может покорить любителей современной архитектуры и теплого климата.

Панорамой Эр-Рияда можно полюбоваться в Kingdom Centre с его фантастического моста Sky Bridge, высота которого около 300 метров.

Если же хочется прикоснуться к истории, то следует отправиться в крепость Аль-Масмак. В Национальном музее тоже можно почерпнуть много новых знаний об арабской культуре. А район Эд-Диръия был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО его посещением не стоит пренебрегать.

Джазан

Населенный пункт протянулся на 200 километров вдоль побережья Красного моря. Острова Фарасан включены ЮНЕСКО в программу «Человек и биосфера. Дайверам придутся по душе местные подводные пейзажи, а скалолазам горы Аль-Кар (Al Qahr) и Фифа (Fifa)

В регионе выращивают инжир, манго, папайю и другие фрукты тропического климата, а блюда традиционной кухни считаются самыми вкусными в стране.

Янбу

Этот город западного побережья негласная столица дайвинга. Кроме того, водные лыжи, морские танки, лодки все в вашем распоряжении.

Территорию условно разделяют на три части: Янбу-аль-Бахр, Янбу-эль-Нахль и Промышленный Янбу.

Рынок Аль-Лайл, мечеть Аль-Сенусси, многочисленные лавочки ремесленников и дорогие рестораны части цветной мозаики впечатлений.

Говоря о Саудовской Аравии, можно заметить следующую особенность: очень много превосходной степени. Да, здесь стремятся выделиться и подчеркнуть свою идентичность самыми разными способами, совмещая религию с новейшими технологиями восточная сказка обретает совершенно иное звучание в ХХI веке.