Чем китайцы завлекают российских туристов

Небольшой китайский город Хунчунь (расположен на правом берегу реки Хуньчуньхэ, на стыке государственной границы с Россией и КНДР) стал центром российского туризма. Россияне едут сюда на шопинг и за традиционной китайской медициной. Власти Хунчуня, чтобы привлекать больше туристов, решили выпустить потребительские талоны. Их уже начали выдавать с 24 ноября, а продлится акция до 3 января.

Всего напечатано 25 тысяч бумажных талонов, сообщает местная газета Tumenjiang Bao на сумму 500 тысяч юаней (примерно $71 тысяча). Каждый талон даёт скидку в размере 20 юаней. Скидка предоставляется при покупке на сумму свыше 100 юаней.

Талоны можно использовать во многих торговых центрах и туристических зонах на территории города. Они напечатаны на русском и китайском языках для удобства офлайн-платежей.

Российские туристы могут получить талоны на стойках обслуживания пассажиров на КПП «Хуньчунь» после предъявления паспорта. Также их будут выдавать переводчики из турагентств, которые расскажут о правилах использования. Вместе с талонами выдаются брошюры по разъяснению возврата налогов при выезде из Китая обратно в Россию.

Казалось бы, зачем так озаботились власти Хунчуня. Дело в том, что это единственный сухопутный порт провинции Цзилинь, граничащий с Россией. Последние годы он переживает небывалый подъем в сфере туризма, становясь магнитом для российских путешественников.

Как сообщает издание People's Daily, поток российских туристов в Хунчунь значительно увеличился с сентября 2023 года, когда Китай и Россия возобновили действие двусторонней безвизовой системы для трансграничных туристических групп.

Еще в прошлом году сюда приезжало в среднем по 1 тысяче туристов каждый день (при том, что население городка по китайским меркам крошечное - менее 250 тысяч человек). Сюй Ли, генеральный директор компании Hunchun Yutong International Travel Service, говорит, что только его агентство в прошлом году приняло более 30 тысяч туристов из России.

По словам Сюй Ли, пик сезона обычно приходится на лето и российские праздники. Так, прошлый Новый год (по российскому календарю, конечно) в Хунчуне встречали почти 3,5 тысячи российских туристов.

- Будущее приграничного туризма в Хунчуне выглядит очень многообещающим благодаря углублению экономического сотрудничества между нашими странами, – говорит Сюй Ли.

Цифры говорят сами за себя. По данным иммиграционной службы Хунчуня, общее число прибывших из России в прошлом году превысило 350 тысяч человек - то есть больше населения города. А после введения безвизового режима и для персональных туристов (с 15 сентября) россияне сюда хлынули еще активнее. Вот власти города и задумались, как бы заставить их тратить еще больше. Кстати, власти Хунчуня жестко борются с карманниками, мошенниками и спекулянтами - в общем, всеми, кто пытается обирать туристов.

Представители туристической отрасли Хунчуня с большим оптимизмом смотрят в будущее. По их словам, благоприятная политика въезда в город и расширение туристических предложений, скорее всего, продолжат привлекать российских туристов. Привлекает и удобное расположение: Хунчунь который находится недалеко от других крупных туристических мест, таких как Яньцзи в префектуре Яньбянь и прибрежный город Далянь в провинции Ляонин.

Сун Сюэянь, русскоязычный гид компании Yutong International Tourism, говорит, что Хунчунь стал популярным направлением для российских туристов благодаря множеству доступных магазинов и популярных у туристов кафе «китайский самовар».

- Российским путешественникам даже не нужно беспокоиться о том, что они заблудятся: в магазинах есть указатели на русском языке, - говорит Сун. - А еще у туристов популярны традиционный китайский массаж, иглоукалывание и чайные церемонии.

Действительно, китайская медицина привлекает туристов из России даже активнее шопинга. В клинике прижигания в Хунчуне доктор Хань Шимин рассказывает, что приёмная перед его кабинетом постоянно заполнена русскими пациентами. За 30 лет своей практики Хань Шимин помог десяткам тысяч иностранных пациентов, преимущественно россиянам, познакомиться с маньчжурской иглорефлексотерапией. Причем сейчас растет также число пациентов из Южной Кореи и Японии, что свидетельствует о международном признании уровня медицины в Ханчуне. И уже в будущем году в городе обещают принять не меньше полумиллиона россиян.