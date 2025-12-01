МИД: правительство Японии намерено заключить мирное соглашение с Россией

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство настроено на решение вопроса принадлежности "четырех северных островов" (южная часть Курильских островов) и заключение мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства страны. Сообщается, что в ходе встречи с мэром города Нэмуро (префектура Хоккайдо) Масатоси Исигаки министр получил письмо с требованием решения скорейшего проблемы этих территорий. "Отношения Японии и России находятся в сложных условиях, однако неизменным остается курс на решение вопроса о принадлежности "четырех северных островов" и заключение мирного договора", - приводятся в пресс-релизе ответ министра. Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

