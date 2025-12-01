Новак: российские авиакомпании готовятся к рейсам в Саудовскую Аравию

Российские авиакомпании в перспективе могут начать выполнять прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что стороны с удовлетворением констатируют восстановление прямого авиасообщения между странами. При этом российская сторона рассчитывает, что в скором времени к полетам присоединятся не только арабские, но и отечественные перевозчики.

Одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия был назван туризм. Представители Кремля выразили готовность обсуждать расширение географии полетов между странами, что будет способствовать увеличению турпотока.

Ранее, в понедельник, Москва и Эр-Рияд подписали межправительственное соглашение об упрощении правил въезда. Документ предусматривает возможность безвизового пребывания граждан двух стран на территории друг друга сроком до 90 дней в течение года.

Ожидается, что новый режим сможет начать действовать не ранее марта 2026 года. Соглашение вступит в силу через 60 дней после того, как обе стороны уведомят друг друга по дипломатическим каналам о завершении всех необходимых внутренних процедур.