Собиравшиеся в Нячанг туристы потеряли сутки отдыха

Рейсы из Красноярска в Нячанг авиакомпании VietJet откладываются уже на 25 часов. Более 350 пассажиров Airbus А330 прошли ночью в терминале аэропорта. Туристка рассказала редакции TourDom.ru, что вылет несколько раз перенесли.

© tourdom.ru

По расписанию VJ 5063 должен был отправиться на вьетнамский курорт в 22:30 30 ноября. Пассажиры прошли регистрацию, в 22:50 их посадили в самолет.

«Лайнер долго крутился по аэродрому, то заведется и проедет, то остановится, – говорит Юлия. – Два часа нас так промурыжили. Потом сказали, что правый двигатель плохо работает, сообщили в терминале».

По словам туристки, время вылета часто сменялось на 30–45 минут.

«В полчетвертого утра люди начали возмущаться: у многих маленьких детей. Ни воды, ни еды не принесли, информации о рейсе нет».

Наконец, пассажирам сообщил представитель авиакомпании: «Ничего конкретного не сказал о причине задержки, только звонил все время по телефону. Народ шумел, кто-то вызвал полицию. Потом сказали – проходите контроль, забирайте багаж, ждите внизу в терминале».

Рейс перенесли на 16 часов. Туристы, проживающие в Красноярске, поехали по домам. Иногородние остались в аэропорту. «Мы с подругой сидим и думаем, ну его такой отдых, уже с самого начала испорчен. Воду, питание и кипяток привезли только в 10-м часу дня».

В онлайн-таблице, по словам туристки, зарегистрироваться стоит с 13:00. «При рейсе этот отложено – сначала в 21:00, потом в 00:00, но это не точно. Сейчас уже говорят: поезжайте в гостиницу», – рассказала Юлия в 14 часов по местному времени (в 10 часов по Москве).

Другой пассажир рейса VJ 5063 получил такую ​​информацию от представителя перевозчика: «Самолет из Вьетнама прилетает в Красноярск запчасти для ремонта аэробуса, он же и заберет нас в Нячанг».

Если борт отправят в полночь, отклонение от графики составит уже 25,5 часа. На курорт туристы прибудут в 7 утра, потеряв сутки отдыха.

Редакция направила запрос в авиакомпанию VietJet.

Ранее «ТурДом» писал о 15-часовой задержке рейса flydubai из Москвы в Дубай. Как пояснили редакции в авиакомпании, вылет отложили из-за технических неполадок.