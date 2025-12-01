Россия и Саудовская Аравия разрешили своим гражданам путешествовать без виз

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Об этом сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на деловом форуме двух стран.

«Теперь мы, как два правительства, решили разрешить нашим гражданам путешествовать свободно без виз между двумя странами, и сегодня мы подпишем это соглашение», – подчеркнул саудовский министр.

Согласно достигнутым договоренностям, российские туристы смогут находиться на территории королевства до 90 дней в течение года без необходимости получения визы. Аналогичные условия будут действовать и для граждан Саудовской Аравии, посещающих Российскую Федерацию.

Со стороны России важность нового этапа в двусторонних отношениях прокомментировал вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что подписание межправительственного соглашения об отмене виз для владельцев всех видов паспортов станет позитивным импульсом для развития туристического сектора. По его словам, результатом совместных усилий уже стало почти трехкратное увеличение числа взаимных туристических поездок за прошлый год.

В контексте роста турпотока Александр Новак сообщил о готовности российской стороны обсуждать расширение географии прямых рейсов между двумя странами, что является логичным продолжением возобновленного в текущем году прямого авиасообщения. Вице-премьер охарактеризовал туризм и сферу гостеприимства как комплексное направление сотрудничества, затрагивающее вопросы качества услуг, инвестиций, транспорта и безопасности, и пригласил саудовских партнеров к совместной работе по всем этим аспектам.