Россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях

Стоимость путёвок продолжит расти, однако эти темпы будут различаться в зависимости от страны.

Это свидетельствует о структурной перестройке туристического рынка. Спрос и предложения становятся всё более диверсифицированными, цены в значительной степени становятся зависимыми от внешних факторов. К ним относятся курс валют, стоимость авиаперелёта, а также условия получения визы и въезда в страну. В беседе с «Газетой.Ru» аналитики маркетплейса авторских туров YouTravel.me назвали эти внешние аспекты ключевыми.

При этом растущее разнообразие рынка позволяет подобрать предложение для любого бюджета. В сегменте массового пляжного отдыха умеренную ценовую динамику показывают Турция и Египет. Подорожание пакетных туров в будущем году составит 5-7%.