Какие страны стали самыми востребованными для отдыха в декабре

Египет, Таиланд и ОАЭ оказались самыми востребованными странами для отдыха у российских туристов в декабре. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно данным аналитической службы, эти государства уже были лидерами декабрьского отдыха в 2024 году. Однако процентное соотношение бронирований в текущем периоде упало у Египта на четыре процента. Также в этом году россияне массово устремились во Вьетнам, поэтому страна попала в топ-5 самых востребованных направлений. На пятой строчке лидеров оказался отдых в России.

Ранее эксперты АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на курорт богачей Мальдивы.