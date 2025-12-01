Регулярные рейсы парома Seabridge между Сочи и Трабзоном планируют возобновить

Паромное сообщение между российским Сочи и турецким Трабзоном будет снова перезапущено. Регулярные рейсы Seabridge по этому маршруту планируется возобновить с 8 декабря. Об этом сообщил гендиректор компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

По его словам, решение было принято после достижения необходимых договоренностей между МИД России и Турции и получения согласия со стороны Федерального агентства «Росморречфлот». Минтрансы обеих стран также не против возобновления рейсов.

Паром будет курсировать дважды в неделю. На билеты в первый рейс будут действовать значительные скидки, приобрести которые можно будет исключительно в кассах портов Сочи и Трабзона.

Напомним, что запуск паромной линии ранее столкнулся со сложностями. Первый рейс из Трабзона в Сочи в конце ноября не состоялся, поскольку судно, простояв около двух с половиной суток на рейде у российского курорта, так и не получило разрешения на заход в порт. Это вынудило организаторов объявить о паузе в работе линии сроком не менее десяти дней в ожидании официальной позиции Минтранса Турции.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указывал на недостаточную готовность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузо-пассажирских судов. В частности, чиновник указал на дефицит мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска.

Отметим, что в ноябре в порту Стамбула не смог пришвартоваться круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. По словам инсайдеров, это был ответ властей Турции на ситуацию с Seabridge.