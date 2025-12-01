«Разочарование века». Россиянка поделилась первыми впечатлениями от Бали

Российская туристка побывала на Бали и описала первые впечатления от популярного острова фразой «разочарование века». Об этом она рассказала на своей странице @lia_tsorieva в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, поначалу она была шокирована из-за невероятного количества мусора и грязи: на улицах валяются пластик, пакеты, строительный мусор. Оказалось, что в основном этот беспорядок создают местные жители. Кроме того, настоящим разочарованием для девушки стала арендованная вилла.

«С двух сторон у нас каждый день проходят ремонтные работы. И, естественно, ни о каком единении с природой и речи быть не может», — рассказала она.

Также россиянка пожаловалась на необходимость постоянно передвигаться только на байке, поскольку машины для острова не подходят из-за пробок на дорогах.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой побывал на индонезийском острове Бали и назвал главные разочарования живущих там соотечественников. Первая проблема, о которой рассказал автор публикации, — визовые сложности и непредсказуемость.