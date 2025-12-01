Российский туроператор отменяет рейсы в Венесуэлу до конца февраля

Туроператор Pegas Touristik сообщил об отмене рейсов в Венесуэлу до конца февраля 2026 года. Это связано с угрозой безопасности полетов в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает АТОР.

Туристов будут доставлять в Варадеро (на Кубу) вместо острова Маргарита. Россиянам, оплатившим туры, предлагается выбрать любое другое направление или оставить деньги на депозите у туроператора.

Рейсы венесуэльской авиакомпании Conviasa пока выполняются по расписанию. Восстановление полетной программы в Венесуэлу запланировано после нормализации обстановки, пояснили в АТОР.