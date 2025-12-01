В Абхазии состоялся гастрономический фестиваль «Вкус осени – фейхоа»

В Абхазии состоялся грандиозный гастрономический фестиваль «Вкус осени – фейхоа», а также праздничный концерт проекта «Народная сцена». Мероприятие проходило 30 ноября в городе Сухум.

«Восхищали и поражали горящие глаза и гордость, с которой каждый представил на этом фестивале свою продукцию, свои напитки. Понятно, что каждый человек вложил не только весь свой труд, каждый вложил свою душу. И это бесценно абсолютно», – сказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил город в рамках рабочего визита.

Отмечается, что данный фестиваль направлен на объединение традиций, богатства осеннего урожая и знаменитого абхазского гостеприимства. Праздник стартовал с торжественной церемонии приветствия старейшины с традиционным рогом вина. Яркое открытие фестиваля ознаменовалось выступлением детского танцевального ансамбля «Афыртын» под аккомпанемент ансамбля «Гунда». Музыка народных инструментов в сочетании с диджеем Shiri создала уникальное звучание, а вокально-инструментальный коллектив «Самурзакан» исполнил народные песни.

Центром фестиваля стала гастрозона «Акуа Ашта», где лучшие рестораны Сухума и окрестностей представили разнообразие национальной кухни. Также прошел мастер-класс по приготовлению традиционных блюд.

Также, в этот же день прошло еще одно яркое событие – праздничный концерт в рамках проекта «Народная сцена». Программа концерта включала в себе выступления талантливых участников в различных направлениях исполнительского искусства: хореографии, вокале, поэзии и других творческих дисциплинах. Проект, разделенный на два сезона с участниками разных возрастных категорий, направлен на выявление и поддержку новых дарований.