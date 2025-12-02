Российские туристы тестируют новую возможность использовать Alipay

Российские туристы в Китае тестируют новую возможность расчетов по безналу – у Сбера появилась опция оплаты в популярной в КНР системе Alipay. Проводить платежи предлагают по QR-коду – рубли с российского счета конвертируются в юани и оказываются на китайском счете продавца. Как показала практика, пользоваться этим вариантом вполне можно, но есть нюансы.
Многим внутренний банковский курс китайской валюты показался слишком большим. Он становится известен клиенту перед одобрением транзакции: «Сегодня тестил. Пересчитали по курсу 12,12. А у ЦБ сейчас 11,02 руб. В приложении на 10% выше. Дороговато», – делятся туристы личным опытом в соцсетях.
«10% – это почти грабеж, но, возможно, снизят, если альтернативы появятся. Наверное скоро и другие банки так сделают», – предполагают туристы.
Некоторые сразу же решили протестировать возможность перевода денег по QR-коду на свои кошельки в китайской платежной системе. Однако это нередко приводит к проблемам:
«Не скидывайте. Особенно если у вас счет в Alipay свежий. Заморозят его сразу же из-за неизвестного платежа».
Кошельки в китайской системе пополнять лучше прежним способом. Напомним, что недавно у Сбера и Т-Банка появились возможности переводить туда деньги по номеру телефона, на который зарегистрирован там кошелек. В этом случае комиссия составляет не больше 3–4%.
Периодически в сервисе с QR-кодами что-то еще сбоит. Иногда в пользу туриста:
«У меня получился прикол. Я отсканил куар, перевел себе деньги на Alipay – все отлично, поступили. А потом пришла СМС от Cбера, что транзакция отменена. В итоге и рубли остались, и юани», – радуются неожиданному подарку россияне.
Новый способ первым пользователям показался удобным. Но все-таки разница в курсах не радует – это пока что самый невыгодный вариант для платежей в Alipay.
«У местных менял можно за 5% деньги положить на свой счет», – сравнивают туристы.
Кроме того, в почете у россиян для расчетов в КНР остаются как вечно актуальная наличка, так и пластик – UnionPay, выпущенный в России, и зарубежные карты.
Ранее TourDom.ru писал, что туристы из России пробуют новую оплату по QR-коду во Вьетнаме – получается не у всех.