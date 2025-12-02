Российские туристы тестируют новую возможность использовать Alipay

Российские туристы в Китае тестируют новую возможность расчетов по безналу – у Сбера появилась опция оплаты в популярной в КНР системе Alipay. Проводить платежи предлагают по QR-коду – рубли с российского счета конвертируются в юани и оказываются на китайском счете продавца. Как показала практика, пользоваться этим вариантом вполне можно, но есть нюансы.

© tourdom.ru

Многим внутренний банковский курс китайской валюты показался слишком большим. Он становится известен клиенту перед одобрением транзакции: «Сегодня тестил. Пересчитали по курсу 12,12. А у ЦБ сейчас 11,02 руб. В приложении на 10% выше. Дороговато», – делятся туристы личным опытом в соцсетях.

«10% – это почти грабеж, но, возможно, снизят, если альтернативы появятся. Наверное скоро и другие банки так сделают», – предполагают туристы.

Некоторые сразу же решили протестировать возможность перевода денег по QR-коду на свои кошельки в китайской платежной системе. Однако это нередко приводит к проблемам:

«Не скидывайте. Особенно если у вас счет в Alipay свежий. Заморозят его сразу же из-за неизвестного платежа».

Кошельки в китайской системе пополнять лучше прежним способом. Напомним, что недавно у Сбера и Т-Банка появились возможности переводить туда деньги по номеру телефона, на который зарегистрирован там кошелек. В этом случае комиссия составляет не больше 3–4%.

Периодически в сервисе с QR-кодами что-то еще сбоит. Иногда в пользу туриста:

«У меня получился прикол. Я отсканил куар, перевел себе деньги на Alipay – все отлично, поступили. А потом пришла СМС от Cбера, что транзакция отменена. В итоге и рубли остались, и юани», – радуются неожиданному подарку россияне.

Новый способ первым пользователям показался удобным. Но все-таки разница в курсах не радует – это пока что самый невыгодный вариант для платежей в Alipay.

«У местных менял можно за 5% деньги положить на свой счет», – сравнивают туристы.

Кроме того, в почете у россиян для расчетов в КНР остаются как вечно актуальная наличка, так и пластик – UnionPay, выпущенный в России, и зарубежные карты.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы из России пробуют новую оплату по QR-коду во Вьетнаме – получается не у всех.