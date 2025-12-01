«Девочки в бикини прямо на улицах». Тревел-блогер описал Австралию

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Австралии и описал ее фразой «девочки в бикини прямо на улицах, чистота и порядок». Впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации начал знакомство со страной с города Кэрнс в штате Квинсленд. Он отметил, что Австралия похожа на Америку, только она «ухоженная, спокойная и без ощущения, что кто-то вот-вот продаст тебе страховку от страховки». Местные жители, по словам блогера, расслабленные и умиротворенные, «будто им выдали пожизненную подписку на дзен».

Тим также заметил, что в Австралии на него никто не смотрит как на ходячий кошелек — с таким опытом он столкнулся в Индонезии.

«Посмотрел на девушку — она улыбается в ответ, не ожидая, что ты предложишь купить ей кокос за 15 долларов», — заключил путешественник, добавив, что он соскучился по простой человеческой вежливости, которая «не пытается быть монетизируемой».

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Австралии и рассказала, что в этой стране в обуви селятся пауки. Кроме того, ее удивило наличие бассейнов почти в каждом поселке.