В РСТ опровергли эвакуацию российских туристов из Венесуэлы

Информация об эвакуации российских туристов из Венесуэлы не соответствует действительности. Об этом «Звезде» рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туроператоров Артур Абдюханов.

© Freepik

«Никакой эвакуации российских туристов из Венесуэлы не происходит, это все недостоверная информация. Журналисты ее восприняли неправильно. Туристы, которые сейчас находятся в Венесуэле и на острове Маргарита, в частности, продолжают свой отдых. Они прекрасно себя чувствуют, никаких жалоб или просьб к туроператору не предъявляют», — рассказал Абдюханов.

После завершения отдыха на побережье, российские туристы вернутся домой. Их обратные маршруты уже проработаны, добавил он.

«Они проведут свой отпуск до конца и дальше специальным бортом, но просто другой авиакомпании, будут возвращены в Москву и Санкт-Петербург. Восьмого числа ожидается следующий рейс из Москвы. Предпосылок для его отмены нет», — сказал руководитель пресс-службы РСТ.

Российские туроператоры и контролирующие их работу органы продолжают следить за ситуацией в Венесуэле. По их данным, небо над страной открыто, внутренние перелеты осуществляются без проблем.

«Ранее одна из туристических компаний заявила, что вылетающим 1 декабря в Венесуэлу будет предложена посадка в Варадеро на Кубе. В ближайшее время туроператор перенаправит рейсы на Кубу, либо сохранит деньги на депозите», — уточнил Абдюханов.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил закрытым воздушное пространство Венесуэлы. Ряд международных авиакомпаний на этом фоне отменили рейсы в эту латиноамериканскую страну. Венесуэла в ответ потребовала от Вашингтона уважать ее воздушное пространство. Местные власти подчеркнули, что права их страны защищены нормами Международной организации гражданской авиации и подтверждены Чикагской конвенцией 1944 года.