Эксперт рассказал о ситуации с получением шенгенских виз

В связи с ужесточением визовой политики Европейского союза, гражданам Российской Федерации стало практически невозможно оформлять шенгенские визы на длительный срок. Большинство россиян теперь получают лишь однократные разрешения на посещение стран Шенгенской зоны.

По информации эксперта Елены Берковской, новые правила вступили в силу 7 ноября и коснулись практически всех европейских консульств. Ранее такие страны, как Испания, Италия и Франция, отличались более либеральным подходом к выдаче виз российским гражданам, однако теперь они выдают визы строго под определенную поездку. Данная тенденция может распространиться и на другие государства.

Исключения из правил возможны только для близких родственников граждан Евросоюза или лиц, владеющих недвижимостью на территории Европы. Венгрия же пока еще предоставляет возможность получения многократных виз, но, по словам Берковской, ситуация в этой стране также может измениться в ближайшее время.

Эксперт подчеркнула, что туристам следует оформлять визу только в ту страну, которую они фактически планируют посетить. Получение долгосрочных виз в настоящее время представляет собой значительную сложность, даже для заявителей с безупречной визовой историей, пишет МК.

