Более 400 туристов 16 с лишним часов ждут вылета из Санкт-Петербурга на Пхукет. Рейс EO 3483 авиакомпании «Икар» должен был отправиться из Пулково в 0:05, а вылетит в лучшем случае в 17:15. Несколько раз переносили, — рассказала TourDom.ru турагент, добавив, что пассажирам предоставили ваучеры на питание и номера в отелях. А вот комментарий одного из туристов:

«До последнего горело "ожидайте посадки". Когда время вылета настало, объявили задержку до 12:00. В обратную сторону проходили таможню и все уехали кто домой, кто в гостиницу».

Причина задержки по предварительной информации — техническая неисправность воздушного судна. Во всяком случае так объяснили происходящее представители авиакомпании.

На еще более существенное время опаздывает рейс Икара из Новосибирска. EO 3515 по расписанию должен отправиться на Пхукет завтра в 04:25, но вылетит, если верить онлайн-табло аэропорт Толмачево, на 18 часов позже — в 22:40.

«Очень обидно — теряется день отдыха», — сетуют туристы.

Редакция направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Икар» с предложением прокомментировать ситуацию.

