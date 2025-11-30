Российские туристы вместо Венесуэлы полетят на Кубу

Из-за угрозы безопасности в небе Венесуэлы на фоне конфликта с США туроператор Pegas Touristik перенаправляет своих туристов с острова Маргарита в кубинский Варадеро. Такая информация поступила сегодня в рассылке турагентам.

© tourdom.ru

Как рассказала TourDom.ru гендиректор туроператора Анна Подгорная, отдыхающим предоставлен выбор: размещение в кубинских отелях аналогичного или более высокого уровня либо отмена тура с зачислением его стоимости на депозит для будущих поездок.

Все запланированные рейсы в Венесуэлу будут временно выполняться в Варадеро. При этом в онлайн-табло аэропорта Шереметьево конечной точкой завтрашнего рейса N4 3511 авиакомпании Nordwind Airlines значится Порламар на острове Маргарита. В то же время пассажирам уже пришла информация, что вылет состоится не в 03:05, а в 09:30 и не в Порламар, а в Варадеро.

Что касается российских туристов, уже отдыхающих на острове Маргарита, то их, по словам Анны Подгорной, вывезут в Москву специальным рейсом авиакомпании-партнера в изначально запланированную дату.

Восстановление программы полетов в Венесуэлу произойдет после того, как нормализуется ситуация с безопасностью.

Ранее мы написали, что управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для летного состава (NOTAM) о рисках полетов в прилегающем к Венесуэле воздушном пространстве. Сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле применением силы если глава государства Николас Мадуро добровольно не покинет свой пост.