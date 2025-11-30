На Пхукете туристы дождались солнца: в соцсетях жалуются на ожоги

Туристы на Пхукете наконец-то дождались хорошей погоды: к концу ноября поливавшие остров дожди закончились, и отдыхающие высыпали на пляжи. Тропическое солнце сразу же доставило многим из них проблемы – в соцсетях появились сообщения о сильных ожогах.

Сегодня на Патонге 27 градусов, солнечно – индекс УФ-излучения показывает экстремальный, 11-й уровень. Пик солнечной активности приходится на полдень: сильно обгореть в это время можно практически за час. Нахождение под зонтиком и в воде не особенно помогает, если провести у моря целый день. Даже когда небо затягивают облака, ультрафиолетовое излучение проходит через них.

«Вчера были на солнце с 12 до 5 вечера, периодически находясь в тени и купались, но все равно сильно обгорели», – рассказали в паблике, посвященном Пхукету.

Россияне отметили, что к вечеру поднялась температура, ночью появился сильный озноб, к которому добавились тошнота. До утра делали прохладный компресс из полотенец, а затем приобрели мазь алоэ.

«Мажемся каждый час, пьем воду, на улицу не выходим, а боль не уходит», – пожаловались туристы и спросили совета, стоит ли обращаться в больницу по страховке или это нормальная практика.

К впервые попавшим под солнце Таиланда россиянам в чате отнеслись с пониманием. Порекомендовали принимать жаропонижающие анальгетики, а в качестве первой помощи для пораженной кожи использовать пантенол.

«Срочно в больницу, 3 дня после такого отлеживались». «Обратились в страховую, созвонились с врачом, который прописал мазь от появившихся волдырей, стоимость лекарства нам была компенсирована, а от посещения назначенного госпиталя мы сами отказались», – поделились опытом уже побывавшие в подобной ситуации.

Среди советов – обязательно иметь солнцезащитный крем, даже если кто-то позабыл купить его дома, он продается во всех магазинчиках шаговой доступности. И обратить внимание на условия медполиса, который оформляют при приобретении тура, – есть ли в нем страховка от солнечных ожогов. При отсутствии такого пункта лучше доплатить за него, особенно когда в планах пляжный отдых в тропиках. Лечение за границей стоит дорого.

