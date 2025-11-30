Что Южная Осетия готова предложить российским туристам

Южная Осетия сегодня становится новым туристическим направлением для россиян, тем более приехать в республику можно по внутреннему паспорту гражданина РФ. Кроме того, на российских прилавках можно встретить вкуснейшие яблоки из РЮО, знаменитое местное пиво, качественный текстиль и другую продукцию. О том, как дальше планируется развивать экономическое сотрудничество между странами, корреспонденту "РГ" рассказал торговый представитель Южной Осетии в РФ, председатель оргкомитета I Международного экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" Таймураз Гогинов.

Таймураз Зурабович, на Первом международном экономическом форуме, который прошел в Цхинвале в сентябре этого года, много говорилось о том, как Южная Осетия переходит от экономики восстановления к экономике развития. Речь шла и о том, что республике нужно больше зарабатывать. Первый помощник тут - экспорт. Чем Южная Осетия готова торговать?

Таймураз Гогинов: Конечно, практически весь наш экспорт ориентирован на Россию, с которой Южная Осетия активно развивает торгово-экономические отношения. На сегодняшний день у нас с РФ заключено около сотни соглашений, способствующих товарообороту. Южноосетинская продукция попадает на российский рынок с нулевой пошлиной. В Цхинвале работает специализированный таможенный пост ФТС России, который помогает нашим экспортерам. Они могут здесь оформить грузы и получить необходимые сопроводительные документы.

Если сравнить 2020 и 2024 годы, экспорт из Южной Осетии в Россию вырос в 1,85 раза. Пять лет назад товаров было поставлено на 16 миллионов долларов, а в прошлом году - на 29,8 миллиона. Большая часть - это текстиль и изделия из него. Активно растет экспорт продовольственных товаров, пива, вина и другой алкогольной продукции, сельскохозяйственного сырья. Например, пиво из Южной Осетии представлено в премиальных сетях Москвы.

Недавно у нас заработало крупное садоводческое хозяйство. Здесь выращивают яблоки, их тоже экспортируют. Кроме того, в этом году вывозить свою продукцию в Россию начало лесоперерабатывающее предприятие. Кстати, у него есть договоренности о поставке первой партии и на рынок Ирана.

У нас запущены производство продукции из базальта и предприятие по обработке камня, которые тоже ориентированы на экспорт. У последнего, насколько я знаю, есть предварительные договоренности о поставке камня для облицовки одной из станций Московского метрополитена. Также заработал консервный завод, продукция которого сертифицирована в России.

Сейчас Торговое представительство Южной Осетии разрабатывает национальную цифровую платформу для развития экспорта. Она станет важным инструментом поддержки южноосетинских производителей. Платформа будет предоставлять пошаговые инструкции и рекомендации по выходу на зарубежные рынки, помогать с сертификацией и логистикой. Думаю, в следующем году мы ее запустим.

Очень плотно сотрудничаем с Российским экспортным центром. Его генеральный директор Вероника Никишина во время своего визита на наш экономический форум сообщила о готовности РЭЦ поддержать экспортные инвестиционные проекты Южной Осетии.

А какие инвестиционные проекты совместно с Россией планируют реализовывать в Южной Осетии в ближайшее время?

Таймураз Гогинов: На Первом международном экономическом форуме было подписано соглашение с российской стороной о создании курортно-гостиничного комплекса. Также есть планы развития тепличных хозяйств. Сегодня оборудование для них уже завозится в Южную Осетию, а под теплицы подготовлены площадки. Инвестор тоже российский, но он выходец из Южной Осетии.

Недавно обсуждалось создание в РЮО особой экономической зоны. Где такая ОЭЗ может появиться в республике и на какие сферы ее будут ориентировать?

Таймураз Гогинов: Этот вопрос находится в проработке. Нам важно не просто создать особую экономическую зону, а удовлетворить запрос институциональных инвесторов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников, принявший участие в нашем форуме, также говорил, что Южной Осетии самой важно определить зоны, куда привлекать инвесторов.

Уже после форума у нас побывала представительная делегация из России, которую возглавлял заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Он подчеркнул важность этой инициативы для улучшения инвестиционного климата и углубления экономической интеграции.

Сейчас мы обсуждаем, на какой территории может быть сформирована ОЭЗ, конечно, ориентируемся на инфраструктурные возможности, доступность энергоносителей. Что касается специализации, то в первую очередь это АПК и туризм. У нас есть живописнейшие озера, реки и горы. Также можно развивать паломнический туризм, в республике много древних храмов. Конечно, создание ОЭЗ требует тщательного технико-экономического обоснования и согласования с местными жителями, им надо рассказать, что такие инициативы - во благо и никакого урона природе и культурному наследию не нанесут.

Максим Решетников отметил, что Россия готова поделиться своим опытом создания ОЭЗ через институт развития "Кавказ.РФ". А генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов сообщил, что формирование центра концентрации всех инвестиционных инициатив может привести к значительному мультипликативному эффекту как для ОЭЗ, так и для смежных секторов экономики.

А какие льготные условия российским предпринимателям готова предложить республика?

Таймураз Гогинов: Между Южной Осетией и Россией действует соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений. В нашей республике принят законе об инвестиционной деятельности. Документ активно используется бизнесом. В нем прописаны существующие в Южной Осетии преференции, в том числе налоговые льготы на большие сроки, чтобы бизнес встал на ноги. Есть различные субсидии. Например, предприятиям, купившим российское оборудование, компенсируют 30 процентов затрат на него.

А если проект признается инвестиционным, то государство оказывает инфраструктурную поддержку - прокладывает дорогу, подводит сети, строит подстанции. Также действует льготное кредитование, которое предоставляет один из крупнейших российских банков. Средства можно потратить на строительство производственных объектов, закупку оборудования, пополнение оборотных средств.

Расскажите об экономических связях Южной Осетии с регионами Северного Кавказа. Какой опыт республика готова перенимать?

Таймураз Гогинов: Нам очень отрадно, что Южная Осетия со своей экспозицией стала постоянным участником Кавказского инвестиционного форума. А председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов прислал в республику своих специалистов и экспертов, которые взяли здесь пробы почвы и воды. После нашего международного форума он приезжал и осматривал места под будущие сады. Чеченская Республика построила в Цхинвале Школу искусств имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Так что с регионами Северного Кавказа у нас очень теплые отношения. Конечно, активно сотрудничаем с Северной Осетией. Например, там наши производители покупают стеклянную тару, упаковку, этикетки.

В следующем году, уверен, также будем участвовать в Кавказском инвестиционном форуме. У нас уже сложилась традиция, что каждый раз мы приезжаем на него с каким-то новым реализованным проектом и предлагаем продукцию на экспорт. Уверен, что в 2026-м эту традицию продолжим.

Основной турпоток в республику сегодня формируют российские граждане. Что делается, чтобы его увеличить?

Таймураз Гогинов: В первую очередь сейчас идет модернизация пограничного автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамаг. После реконструкции его пропускная способность вырастет. Это увеличит транспортную доступность республики и скажется на туристическом потоке.

Конечно, мы готовимся к полноценному запуску курорта "Мамисон" в Северной Осетии, который расположен недалеко от Нижнего Зарамага. Надеюсь, что турпоток туда шлейфом дотянется и до Южной Осетии. Очень важен тот факт, что нашу республику вместе с Беларусью и Абхазией правительство РФ внесло в список сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания российских туристов. Это значит, что для туроператоров, продающих туры в эти страны, будут действовать льготы. Добавлю, что на полях нашего международного экономического форума министерство экономического развития Южной Осетии подписало стратегическое соглашение с Ассоциацией внутреннего и въездного туризма РФ.

Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы оптимизировать учет туристического потока для более точного анализа динамики и выявления потребностей сектора. У нас реализуется несколько инвестиционных проектов в этой сфере, в числе приоритетных - строительство новых средств размещения и круглогодичной инфраструктуры, развитие санаторно-курортного направления. С представителями "Кавказ.РФ" мы осмотрели одну локацию, которую планируем предложить инвесторам. Это заброшенный отель, построенный в советское время. Там такой потрясающий вид открывается на горный хребет. Уверен, что это будет одно из первых мест, которое после реконструкции станет принимать гостей.

Недалеко от него находится и наш действующий горнолыжный курорт. Он, конечно, небольшой. Но там есть трасса, по которой уже катаются туристы. Канатной дороги нет, наверх людей поднимают на специальном транспорте. К курорту есть подъезд по автомобильной дороге, имеется парковка, а у подножия работает кафе. Так что в Южной Осетии есть где отдохнуть и что посмотреть.