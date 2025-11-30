В России высказались о возможной отмене формата «все включено» в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе высказалась по поводу возможной отмены формата «все включено» в Турции. Ее слова приводит ТАСС.

Ломидзе исключила такой вариант развития событий. По ее словам, отмену формата «все включено» обсуждают каждый год на протяжении последних 10 лет. Однако за это время соответствующие шаги так и не были предприняты, добавила специалистка.

«Были два или три отеля, дорогих, пятизвездочных, которые перешли на обслуживание "а-ля карт". Вообще никак на туристический ландшафт самой Турции, на спрос, на предпочтения наших туристов это не оказало никакого влияния», — заключила Ломидзе.

