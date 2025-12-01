Россияне увлеклись «сонным туризмом»: где им спится лучше всего

Согласно соцопросам, десять лет назад идеальный отпуск среднестатистического россиянина выглядел так: море, пляж, осмотр местных достопримечательностей, шопинг, дайвинг, много развлечений и общения с интересными людьми. Сегодня тренд сменился на прямо противоположный: жители мегаполисов все чаще уезжают в отпуск, чтобы... просто спать. В индустрии путешествий даже появилось такое понятие, как «сонный туризм». Спрос на него в последние два года вырос в 15 раз. Куда отправляются граждане России, чтобы как следует выспаться, что им нужно для крепкого сна и сколько они готовы на это потратить — в материале «Ленты.ру».

Половина взрослых людей в мире имеет проблемы со сном

«По-моему, выходные в отеле просто для релакса, спа и сна могут быть неплохими». «У меня маленький ребенок, и мне точно нужна перезагрузка. Хочу спа-процедуры — массаж, немного спорта, плавание, здоровую еду, а потом — возможность хорошо выспаться». «Ненавижу отпуска, где только и делаешь, что бегаешь туда-сюда. Я обеими руками за экскурсии, но ради бога, дайте мне выспаться и провести день тюленем на диване».

Так еще три года назад люди на форумах обсуждали вопрос, стоит ли ехать в отпуск только для того, чтобы как следует поспать.

Сегодня их мечты становятся реальностью. И в мире, и в России набирает популярность так называемый «сонный туризм» (sleeping tourism): жители больших городов едут в отпуск не ради развлечений и новых впечатлений, а ради того, чтобы как следует выспаться и восстановить силы.

Считается, что сонный туризм возник в Японии несколько лет назад, — там стали открываться отели, специально оборудованные для качественного сна. Они были рассчитаны на офисных сотрудников, выгорающих на работе. В Европе первый подобный отель появился в 2020 году — гостиница Zedwell в Лондоне, где были устроены номера-«коконы» — без окон, очень тихие, с освещением, учитывающим циркадные ритмы постояльцев, с удобными кроватями и анатомическими матрасами, постельным бельем из египетского хлопка.

Предложение отельеров пришлось как нельзя более кстати. С одной стороны, современный ритм жизни и перегруженность информацией, особенно в мегаполисах, вызывает у людей хронический стресс: в результате около 45 процентов жителей развитых стран признаются, что постоянно недосыпают, а еще 66 процентов недовольны качеством своего сна. С другой стороны, после пандемии многие стали домоседами, переключаясь с активного отдыха на заботу о себе и своем здоровье. А качественный сон — один из верных способов вернуть себе хорошее самочувствие.

Сегодня «сонные» отели можно встретить во всех странах мира. Так, на Бали для крепкого сна предлагают кровати king-size и подушки с эфирными маслами; в Турции — матрасы, набитые вручную овечьей шерстью, и одеяла из эвкалипта; в США — умные кровати, которые умеют мягко укачивать спящего, бесшумно пробуждать и анализировать сон. Более того, для улучшения сна в некоторых отелях предлагают дополнительные услуги — например, ароматерапию, медитацию, особые блюда и чаи, улучшающие сон, подборку книг, которые помогают уснуть, или консультации сомнологов.

Мировой денежный оборот в сегменте «сонного» туризма неуклонно растет. В 2024 году он составил 690 миллиардов долларов, и ожидается, что к 2028 году вырастет еще на 400 миллиардов долларов, превысив один триллион долларов.

Две трети россиян хотят на отдыхе просто выспаться

В России до недавнего времени слово «отпуск» ассоциировалось прежде всего с активным отдыхом: курортами, пляжами, дайвингом, экскурсиями, танцами до утра. Неудивительно, что отоспаться в поездке было непросто. Согласно опросу, проведенному недавно финтех-компанией ЮMoney совместно с сервисом бронирования жилья «Суточно.ру», лишь 35 процентов россиян смогли как следует выспаться во время своего последнего отпуска. Еще четверть респондентов ответили, что спали лучше, чем обычно, но полностью не восстановились. Остальные вернулись домой «с чемоданом впечатлений и теми же кругами под глазами»: 21 процент отпускников отоспаться не смог, 14 процентов спали на отдыхе меньше обычного, а 6 процентов и вовсе не планировали спать.

Вместе с тем авторы исследования отмечают, что 76 процентов россиян заинтересованы в отдыхе, главная цель которого — просто выспаться. Согласно опросу, о «сонных» турах слышали 26 процентов респондентов. Из них 6 процентов уже успели отдохнуть в новом формате, еще 8 процентов опрошенных планируют это сделать в ближайшее время.

Наблюдения социологов подтверждают и отельеры. К примеру, этим летом сотрудники управляющей компании «Васта Отель Менеджмент» отметили, что за два года спрос на «сонный туризм» в их отелях вырос в 15 раз. Клиенты стали чаще бронировать номера на одну-две ночи в будни, а во время корпоративных встреч просят раньше заканчивать вечерние мероприятия и устраивать релакс-зоны без мобильных телефонов.

Куда россияне ездят, чтобы хорошо выспаться?

По статистике, чтобы отдохнуть без суеты и отоспаться, туристы выбирают:

Алтай и Кавказ — 29 %

спа-отель недалеко от города проживания — 28 %

ретрит-центры в Карелии и на Байкале — 25 %

санаторий или пансионат в средней полосе России — 18 %

Матрас-антихрап, меню подушек и одеяло-«обнимашка»

Куда россияне отправляются в отпуск чаще всего, чтобы как следует выспаться? В первую очередь это уединенные домики на Алтае и в горах Кавказа — считается, что чистый воздух и тишина этих мест способствуют глубокому и здоровому сну. По той же причине многие отпускники выбирают ретрит-центры в Карелии, на Байкале и в Калининградской области, на берегу Балтийского моря. Однако немало и тех, кто ради спокойного отдыха уезжает на пару дней в небольшой провинциальный городок рядом со своим мегаполисом. Москвичи едут отсыпаться в ближайшее Подмосковье — Истру, Звенигород, Коломну, Яхрому либо выбирают тихие и живописные города Золотого кольца — Суздаль, Старицу, Углич, Плес. Петербуржцы ищут уединения и покоя в Павловске, Репино, Выборге, Сестрорецке или отправляются на остров Валаам.

В отличие от западных стран или Азии, в России пока нет отелей, специализирующихся исключительно на «сонном туризме». Но в некоторых гостиницах в последнее время появляются особые номера, которые позволяют отдыхающим хорошо высыпаться. К примеру, в отелях Rosa Springs в Красной Поляне (Сочи) есть номера категории Sleep Welness. В них гостям предлагают анатомические матрасы, меню подушек, гравитационные одеяла, создающие эффект «обнимашек», и даже кубики для сна — инновационными устройства, которые генерируют волны определенной частоты, позволяющие быстрее заснуть.

Коттеджи для здорового сна имеются и в парк-отеле «Доброград» Владимирской области. Здесь ставка тоже делают на технологии: номера оснащены трансформируемыми кроватями с функцией массажа и антихрапа, умными лампами для лучшего засыпания с помощью звуков, света и ароматов, а также будильниками, которые заранее готовят спящих к мягкому пробуждению.

В Калининградской области в номерах отеля Karmann's — Yantar Hall кроме ортопедических матрасов, меню подушек и штор-блэкаут имеются массажеры для стоп, чтобы гости могли дополнительно расслабиться перед сном.

В некоторых отелях есть особая услуга — вечерний сервис, добавляют эксперты.

«Вечером в номер приходит сотрудник, чтобы подготовить комнату ко сну: проветривает, задергивает шторы, включает приглушенный свет, перестилает постель, кладет пижаму и предлагает чашку травяного чая. Все это создает ощущение, что тебя здесь ждут и о тебе заботятся», – Светлана Демидова, тревел-эксперт.

Кстати, отели, нацеленные на «сонный туризм», кроме оборудования для крепкого сна нередко предлагают и дополнительные услуги: вечерний чай с мелиссой и лавандой, ароматерапию, медитации, релаксирующие занятия. К тому же большинство таких отелей расположены на природе: в Красной Поляне можно, например, прогуляться перед сном по терренкурам, а во Владимирской области и Калининграде — по сосновому лесу. Все это позволяет людям расслабиться и по-настоящему хорошо отдохнуть.

Россияне предпочитают спать в одиночестве

По наблюдениям туроператоров, основные гости «сонных туров» — это мужчины и женщины в возрасте 30-40 лет, работающие в сферах с высоким уровнем стресса: производство, логистика, медицина, HR, недвижимость. Почти треть отпускников, уезжающих отсыпаться подальше от города, — бизнесмены и менеджеры высшего и среднего звена, чьи компании связаны по работе с Индией и Юго-Восточной Азией, — из-за разницы в часовых поясах у таких людей хронически нарушены циркадные ритмы, отмечают специалисты.

В отличие от традиционного отпуска, в который россияне ездят всей семьей, отсыпаться почти половина путешественников отправляются в одиночестве.

«В последние годы мы фиксируем заметный рост числа бронирований квартир и небольших загородных домов в трех-четырех часах езды от крупных городов. Многие бронируют такое жилье для размещения одного человека. За год прирост подобных заявок составил около 20 процентов. Люди все чаще выбирают отдых в одиночестве и тишине, чтобы быстро восстановить силы», — говорит Айрат Мусин, директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Разделить «сонный тур» с супругом согласны 35 процентов россиян, еще 12 процентов готовы взять с собой близкого друга и лишь 7 процентов не имеют ничего против, чтобы на отдыхе с ними были их домашние. Еще одно условие качественного отдыха — отключить мобильную связь. Большинство туристов признается, что они устали от гаджетов, новостей и режима многозадачности и в «сонной» поездке хотят побыть наедине с собой.

Сколько стоит как следует выспаться

Плюсов у «сонного туризма» много, уверены эксперты. Это снижение у отдыхающих стресса и тревожности, улучшение когнитивных функций, повышение работоспособности и настроения. Минусы тоже есть: некоторые туристы жалуются, что поездки с целью исключительно выспаться монотонны, скучны и дают лишь кратковременный эффект.

Но главное то, что для большинства россиян «сонный туризм» — это дорогой вид отдыха. К примеру, чтобы снять коттедж на выходные в Подмосковье, придется потратить в среднем 10-15 тысяч рублей в сутки. В сопоставимую сумму обойдется и отдых в городах Золотого кольца. В Ленинградской области цены чуть ниже: здесь средняя ставка на посуточную аренду домов составляет около 7 тысяч рублей. Дешевле всего гостевые дома в Калининградской области: провести выходные на балтийском берегу можно за 4-6 тысяч в сутки.

Согласно опросам, большинство россиян (62 процента) готовы потратить на «сонный тур» не более 40 тысяч рублей. 20 процентов могут выделить на подобный отдых от 40 до 70 тысяч рублей, а у 18 процентов есть возможность заплатить от 70 тысяч и выше.

При этом 57 процентов россиян считают, что для того, чтобы полноценно выспаться, им нужно от недели до двух. Еще треть отпускников уверены, что смогут восстановить силы за два-три дня. А 10 процентов респондентов заявили, что на отдых им нужен месяц.