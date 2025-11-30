МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Отмены формата "все включено" в Турции не ожидается, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Исполнительный директор АТОР отметила, что обсуждение отмены "все включено" в Турции происходит каждый год с разной степенью интенсивности.

"Уже лет 10 я про это слышу. Но что-то за эти 10 лет практически никто all inclusive в Турции не отменил. Были два или три отеля, дорогих, пятизвездочных, которые перешли на обслуживание а-ля карт. Вообще никак на туристический ландшафт самой Турции, на спрос, на предпочтение наших туристов это не оказало никакого влияния", - объяснила эксперт.

По ее словам, не стоит придавать большого значения многократно повторяющимся обсуждениям. "Пока мы не видим конкретных решений и дел, которые подтверждают, что есть такое намерение у объектов размещения", - добавила Ломидзе.