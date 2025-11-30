Эксперт объяснил, почему Китай обходит азиатских конкурентов

Российские туристы массово переключаются на Китай, выбирая его вместо традиционных курортов Юго-Восточной Азии. Такой всплеск интереса эксперты связывают с введением безвизового режима и привлекательным соотношением цены и качества, что делает Поднебесную более доступной альтернативой.

«Интерес действительно очень и очень возрос. Более того, мы видим, что многие туристы переориентировались с соседних направлений, таких как Вьетнам, Индонезия, Таиланд, именно на Китай. Если раньше Китай был хоть и доступен по цене, но не очень доступен по визе, то сейчас два этих преимущества у страны появились, и, конечно, рост огромный», – рассказала «РИА Новости» туроператор Ирина Юрина.

По данным компании, спрос на туры в КНР в этом году вырос на 76 %, а по комбинированным и материковым программам – более чем в два раза. Несмотря на то что курортный Хайнань по-прежнему лидирует, занимая до 82 % бронирований, туристы активно осваивают и материковую часть страны. Помимо Пекина и Шанхая популярность набирают новые точки притяжения. Например, город Чунцин, еще год назад практически неизвестный широкой публике, теперь является лидером продаж, а парк «Аватар» в Чжанцзяцзе прочно удерживает вторую позицию по популярности.

Как отметила эксперт, доступные по цене и комфортные перелеты, а также низкие расходы на питание, экскурсии и шопинг в сочетании с растущим качеством сервиса делают Китай крайне привлекательным направлением. Что касается финансовой стороны вопроса, стоимость недельного тура на Хайнань по системе «все включено» начинается от 90 тысяч рублей с человека, при этом средний чек на поездку в Китай достигает 175 тысяч рублей. По прогнозам Юриной, в следующем году рост интереса к стране сохранится и составит 30–35 %.

Напомним, ранее стало известно, что россияне активно бронируют туры в Китай на новогодние праздники.