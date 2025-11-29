Туристов напугало сообщение Трампа о закрытии неба над Венесуэлой

Не было печали у туристов, собирающихся в Венесуэлу, да вечером в субботу крупные СМИ принесли им сообщения о том, что Трамп закрыл воздушное пространство Венесуэлы. «Стоит волноваться из-за этого?» – посыпались вопросы в туристических чатах. «Сутки до вылета – и на тебе».

Поводом для новостей стал утренний пост в соцсетях президента США. Что именно имелось в виду, так и непонятно, но, как выяснила редакция TourDom.ru, страна и популярные курорты живут все той же своей жизнью.

«Пост ничего не поменял. Российские и венесуэльские авиакомпании летают без изменений. Европейские и некоторые латиноамериканские авиалинии из-за боязни санкций отменили рейсы. Но это уже несколько дней», – рассказал в беседе с журналистом TourDom.ru руководитель компании «Венесуэла ПРО» Александр Карпецкий.

Сегодня стало известно, что власти Испании и Португалии рекомендовали авиакомпаниям своей страны воздержаться от полетов в Венесуэлу. Это предписание будет действовать для перевозчиков минимум до 1 декабря.

Ближайший рейс из Москвы в Порламар запланирован на ночь с воскресенья на понедельник на борту Nordwind Airlines. Как заверили TourDom.ru в туроператорской компании Pegas Touristik, чьи клиенты будут на этом борту, «никаких изменений нет».

Аналогичные ответы на горячей линии авиакомпании получают и сами туристы. Впрочем, некоторые все равно переживают: «Пакуем чемоданы, но ещё целый день впереди – будем следить». «Нам ещё до Москвы лететь, но мы собираемся», – пишут туристы из регионов.

Ранее TourDom.ru сообщал, что управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для летного состава (NOTAM) о рисках полетов в прилегающем к Венесуэле воздушном пространстве.