Паспорт гражданина РФ стал проблемой при поездке в Никарагуа

С неожиданной проблемой столкнулась путешествующая по Центральной Америке россиянка – у нее возникли трудности при пересечении границы Никарагуа. Как рассказала «ТурДому» автор канала «Компас Глобус Карта мира», ей не разрешили сесть на паром на территории Сальвадора, чтобы попасть в соседнюю страну по морю. А на сухопутном погранпереходе задержали на 2,5 часа.

«Россия оказалась в особом списке, и чтобы попасть в Никарагуа, нашим гражданам необходимо запросить разрешение на въезд» – так объяснили туристке сальвадорцы свой отказ предоставить место на пароме Ла-Уньон – Потоси.

А сама процедура получения документа обычно занимает неделю.

Россиянке пришлось воспользоваться более длинным маршрутом и доехать до места назначения по суше через Гондурас. В итоге вместо 2 часов по морю дорога на общественном транспорте с пересадками и через две границы заняла около 7 часов.

Но на этом приключения не закончились.

«Пересекла границу Гондураса, иду к Никарагуа, а там какая-то женщина в будке просит показать сертификат от желтой лихорадки».

Предъявленный документ не понравился, и пришлось объяснять, что это международный вариант, и в Бразилии, в частности, к нему вопросов не было. Только после этого местный санэпиднадзор кивнул – проходите.

В здании КПП собралась очередь, потому что каждого человека опрашивали о целях визита.

«Через 2 часа стояния даю паспорт, и тут у погранца будто срабатывает маячок, он поднимает его и показывает своему коллеге, а тот – “Уводи ее”».

В комнате для интервью офицер задал стандартные вопросы: кем работаете, когда выехали из России и подробности маршрута, в каких гостиницах собираетесь остановиться. В итоге попросил написать на бумажке страны, которые посетила туристка. Беседа шла на испанском.

«Просмотрел каждую печать в заграннике, несколько раз уходил с коллегами советоваться, и минут через 40 меня все-таки впустили», – поделилась путешественница, побывавшая до этого почти в половине стран мира. «Кстати, штамп ставят не в паспорт, а на отдельную бумажку».

Важный нюанс – виза россиянам для посещения Никарагуа с туристическими целями не требуется при пребывании до 90 дней.

