«Видели ужас в глазах». Россиянка описала встречу с поляками в отеле Туниса

Российская туристка побывала в Тунисе и рассказала об отдыхающих в местных отелях иностранцах. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Путешественница Татьяна отметила, что соотечественников в отеле «Таласса Махдия», где они остановились с мужем, было мало — всего восемь человек. В основном, там отдыхали поляки, итальянцы, сербы и французы. При заселении в отель туристка увидела польскую пару и поздоровалась с ней на английском.

«Меня не поняли. Перешла на русский. Вы бы видели ужас в глазах бедных поляков. Они никак не ожидали увидеть в отеле русских людей. В их стране идет пропаганда, что мы все нищие, голодные, забитые граждане. А здесь они видят на отдыхе счастливую цветущую пару», — такими фразами описала встречу с иностранцами Татьяна, добавив, что за десять дней семьи подружились, и поляки перестали видеть в них угрозу.

Читательница портала также призналась, что отношение к россиянам в Тунисе было ровное, «как ко всем». Ее удивило только отсутствие российского флага в отеле.

«Все есть, а нашего нет. Несколько обидно. Особенно учитывая отношение тунисцев к флагам. Их национальный флаг только что из каждого подъезда не торчит», — посетовала она.

Ранее российская блогерша отдохнула в Тунисе и описала первые впечатления от африканской страны словом «фу». В частности, ей не понравился пятизвездочный отель с обшарпанными номерами, сломанным кондиционером и скудным питанием.