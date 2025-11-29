Мексика сделала заявление относительно отказов во въезде россиянам

Мексика рассчитывает на увеличение потока туристов из России – об этом шла речь на встрече посла в РФ Эдуардо Вильегас Мехиаса с представителями российских туроператоров. В Латинской Америке хотели бы возобновить прямое авиасообщение – для начала в виде чартеров на курорты в Мексиканском заливе.

© Freepik

Встреча в посольстве в Москве стала продолжением общения отечественного турбизнеса и мексиканских властей, начатого год назад. Тогда 14 туроператоров пожаловались на рост депортаций россиян из Мехико и Канкуна и отказы в перелетах, хотя туристы выполняли все требования миграционной службы.

Настойчивость принесла плоды – россияне стали реже получать отказы во въезде в 2025 году, при этом все приобретавшие туры смогли попасть в Мексику, отметили участники встречи. Стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере туризма.

Ожидается приезд в Москву главы европейского офиса Бюро туризма Мексики Хосе Морено. В декабре он пообещал выслушать предложения представителей туриндустрии и обсудить перспективы прямых рейсов с авиакомпаниями. В настоящее время россияне добираются до Мексики транзитом через Стамбул, Кубу, Китай, затрачивая много времени и переплачивая за авиабилеты.

В Бюро туризма Мексики также намерены обсудить с руководством Turkish Airlines проблему недопуска туристов на рейсы авиакомпании. В соцсетях, посвященных Мексике, россияне все еще жалуются на перевозчика.

«Докапывались в Стамбуле часа полтора, в телефоне смотрели переписку с подругой, на встречу с которой я летела – реальный ли визит», – написали в чате.

Другой турист заметил, что на рейс в Мексику был овербукинг и предположил, что продавали билеты явно с учетом того, что кого-то завернут.

«В августе не посадили "туркиши", все собрал, но не распечатал электронную визу в цвете и план поездки, требовали подтверждения оплаты брони в отеле», – рассказали в паблике.

Ранее TourDom.ru писал, что в 2024 году свыше 1,8 тыс. россиян получили отказ во въезде в Мексику.