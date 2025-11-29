Под вопросом безопасность полетов: Airbus отзывает самолеты

В корпорации Airbus заявили о необходимости срочно провести обновление программного обеспечения на самолетах семейства A320. Инженеры выявили уязвимость в обеспечении безопасности полетов, которую вызывает интенсивное солнечное излучение. Массовый вывод бортов из эксплуатации уже привел к сбоям в расписании у перевозчиков по всему миру и создал массу неудобств пассажирам.

К принятию немедленных мер послужил разбор летного инцидента во время рейса из Мексики в США, произошедший еще в конце октября. Тогда самолет начал резко терять высоту, и экипаж принял решение об экстренной посадке. В результате ЧП несколько человек получили травмы. Ожидается, что подобные ситуации могут возникнуть у половины из более чем 11 тыс. воздушных судов, находящихся в эксплуатации.

В авиакомпании Turkish Airlines уже заявили о проведении необходимых процедур для восьми самолетов A320. В AJet сняли с полетов семь аэробусов, также принимают необходимые меры по своему авиапарку в Pegasus Airlines. Пока неизвестно, как недостаток воздушных судов у турецких перевозчиков скажется на выполнении рейсов в российские аэропорты.

Из летающих в Россию компаний Air Arabia и Etihad по десятку самолетов из семейства A320: информации о проблемах с их бортовыми системами пока не поступало. Российские туристы также используют перевозчиков из ОАЭ для транзитных рейсов в Таиланд, на Мальдивы, Шри-Ланку и в другие страны Юго-Восточной Азии. У Emirates нет судов такого класса.

Авиаперевозчик с Филиппин Philippine Airlines, в частности, отменил на 29 ноября ряд внутренних рейсов, на которых туристы летают из Манилы в аэропорты Катиклан, Баколод, Себу и ряд других. О профилактических мерах по обслуживанию парка A320 сообщили в группе AirAsia Aviation, пообещав заблаговременно извещать пассажиров об изменениях в расписании.

Сбои в выполнении рейсов зафиксированы у American Airlines и Air France, японского авиаперевозчика All Nippon Airways, саудовской Flynas и Air New Zealand. Ожидается, что потребуют перепрошивки бортовые системы в аэробусах индийских компаний IndiGo, Air India Express, Air India. От российских авиаперевозчиков, имеющих в строю Airbus A320, информации о проблемах из-за ПО не поступало.

