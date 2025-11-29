В АТОР прокомментировали возможность полной отмены выдачи шенгенских виз

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает, что Евросоюз решит полностью прекратить выдачу шенгенских виз российским туристам, заявила в интервью ТАСС исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

«Нет, такой перспективы я не вижу. Но вообще, вы знаете, в контексте всего происходящего, всех событий, ужесточений, новых рестрикций лучше рассматривать все вопросы после того, как они сформулированы и официально продекларированы», — сказала она.

Ломидзе напомнила, что вокруг отмены шенгенских виз для россиян было много спекуляций летом этого года. В результате было принято решение отменить выдачу многократных виз.

«Влияние этого запрета на туристические потоки, весьма мизерные, из России в страны Евросоюза минимально. Потому что многократные визы и так не выдавались. Это было исключение, которое случалось буквально в консульствах двух-трех стран», — резюмировала эксперт.

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь граждане РФ должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны ЕС.