Южноафриканская провинция Квазулу-Натал готовится к самому оживленному праздничному туристическому сезону за последние годы. Ожидается, что только в декабре показатель внутреннего туризма составит от 1 до 1,1 млн человек плюс 34 тысячи гостей из других стран. По оценкам официальных лиц, расходы на развитие туризма составят около 758,5 млн долларов США (примерно 59,4 млрд рублей), что внесет существенный вклад в экономику провинции. Об этом сообщает DUrbanTV, партнер TV BRICS.

© globallookpress

Новый круизный сезон открылся в ноябре. Дурбан, крупнейший прибрежный город провинции, готов принять десятки судов и более 100 тыс. гостей до середины 2026 года. Предположительно, многие из них выберут для отдыха прибрежные места и города. По всей провинции отмечается рост числа бронирований.

Увеличение турпотока наблюдалось еще в 2024 году: в Южную Африку прибыло 8,92 млн международных туристов. В первой половине 2025 года увеличился рост турпотока за счет гостей из соседних африканских стран. С января по май Дурбан принял миллионы местных туристов, а также иностранцев, которые стали чаще выбирать это направление для путешествий. Интерес к региону привлек в его экономику более 291,5 млн долларов США (примерно 22,8 млрд рублей).

Официальные лица объясняют рост турпотока скоординированными действиями, направленными на расширение региональных предложений и улучшение условий для гостей.

Кроме того, власти уделили дополнительное внимание объектам культурного наследия. Во внутренних районах Квазулу-Натал отреставрировали достопримечательности, улучшили доступ к ним и добавили информационные экспозиции.

Туризм обеспечивает занятость местного населения и помогает развиваться малым предприятиям региона. Региональные туристические форумы укрепили кооперацию внутри страны и повлияли на рост всеобщей выгоды от турпотока.