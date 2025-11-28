Определена альтернатива любимому курорту богачей

Российский тревел-блогер назвал альтернативу любимому курорту богачей — Мальдивам. Об этом он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации назвал Мальдивы раскрученным брендом, где туристы платят не за уникальную природу, а за имя. Вместо этого он предложил отправиться на остров Родригес в Индийском океане. Там, по его словам, премиальный отдых доступен без переплат и нет «туристического пафоса».

«Полное ощущение, что вы нашли свой личный остров», — пояснил он.

Ранее этот же блогер назвал декабрь идеальным временем в году для дешевого отдыха у моря. Так, с 10 по 25 декабря стоимость перелетов и проживания в теплых странах будет значительно ниже. Россиянин объяснил, что один промежуток декабря гостиницы не заполняются, поэтому номера сдаются почти даром.