Названы лучшие месяцы для путешествия в Японию

Тревел-блогер назвал россиянам вторую половину января и начало марта лучшими месяцами для путешествия в Японию. Он опубликовал советы соотечественникам в Telegram-канале «Врен о Японии для туриста».

По его словам, несмотря на то что январь считается низким сезоном, именно в это время в стране начинает цвести сверхранняя сакура.

«Авиабилеты дешевые, отели дешевые. Еще есть время все купить и получить визу», — пишет блогер.

Начало марта, по словам блогера, отмечается низким сезоном из-за того, что это промежуток между цветением сверхранней сакуры и ее основным цветением. В стране уже достаточно тепло, возможно найти бюджетные билеты и отели, добавил он. После 20 марта в Японию хлынет большой поток туристов.

Также блогер написал, что недорого слетать в Японию можно до 19 декабря. По его словам, отели на горнолыжных курортах на это время уже давно забронированы, однако в городах появляется рождественская подсветка. Рождество и Новый год — сверхвысокий сезон.

«Все идут в храмы и святилища на фестивали. Авиабилеты космически дороги. Отели космически дороги, на некоторые даты их может не быть, — написал автор. — Февраль вроде низкий сезон, но высокий из-за того, что в Японию массово ездят китайцы, которые в эти дни отмечают свой Новый год».

Ранее туристка описала поездку в Японию фразой «задыхалась от количества людей». Кроме того, впечатление о страны подпортилось, когда в один из дней она вышла из метро и наткнулась на пожилого местного жителя, который прокричал ей что-то в лицо.