Туристы расправились с мышью в номере отеля ради бесплатного проживания и вызвали ярость у сотрудника. Он опубликовал рассказ об инциденте на Reddit, на который обратило внимание издание People.

© globallookpress

Так, работник гостиницы рассказал, что ночью ему поступил звонок от гостей. Они утверждали, что заметили в номере мышь, и теперь не чувствуют себя безопасно. Они также требовали связаться с руководством.

Сотрудник отеля работал в ту ночь один и предложил переселить их в другой номер, но постояльцы отказались и настаивали на приглашении менеджера. Кроме того, они не смогли ответить на вопрос из-за чего отказались от другого номера. Именно тогда, по словам работника, он заподозрил, что гости лгут. Тогда администратор оставил записку для начальства с просьбой разобраться в ситуации утром.

На следующий день гости выехали около шести утра, менеджер прибыл в отель позже и поднялся в номер вместе с ночным дежурным. Там они обнаружили мышь со свернутой шеей. Приглашенный санитар заявил, что этот вид мышей не водится в районе, где находится отель. По его словам, животное было куплено в местном зоомагазине.

«Эти люди купили мышь, принесли ее в номер, утопили, а потом свернули ей шею», — написал мужчина на Reddit.

В итоге сотрудник вернул гостям всю сумму, но добавил их в список «не сдавать», опасаясь негативных отзывов.

