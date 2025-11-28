Почему у туроператоров такая большая надбавка к курсу ЦБ

У турагентов и их клиентов возникают вопросы, почему внутренние курсы туроператоров, по которым они считают стоимость зарубежных туров, заметно отличаются от ставок Банка России. Разница в котировках доллара составляет 2,5–6,5%, евро – 3,0–6,5%, причем у крупных туркомпаний она обычно выше. Редакция «ТурДома» предложила туроператорам прокомментировать эту ситуацию.

© tourdom.ru

Конвертационные надбавки выросли в июне 2024-го с введением нового пакета санкций. Тогда туроператоры объяснили это увеличением расходов на перевод денег зарубежным поставщикам. А также возросшими финансовыми рисками из-за высокой волатильности рубля: летом 2024-го курс менялся в диапазоне 82–92 руб. за доллар, а в ноябре доходил до 109,5.

Однако с мая 2025-го российская валюта укрепилась, и курс стабилизировался в коридоре 79–82 руб. за доллар. Летом в СМИ появилась обнадеживающая информация: комиссии за трансграничные платежи снизились с 5 до 2% благодаря оптимизации расчетов, российские банки нашли обходные цепочки взамен SWIFT. Это даже привело к удешевлению некоторых импортных товаров, таких как ноутбуки и смартфоны. Почему же туристический рынок не ощутил положительного эффекта?

По словам экспертов, основная причина – валютные риски. Представитель одного из туроператоров рассказал редакции «ТурДома», что его компания платит зарубежным партнерам по определенной схеме, есть конкретные даты платежей. С момента перечисления денег за тур турагентом до ближайшей транзакции туроператора поставщику может пройти неделя, а в случае раннего бронирования – еще больше.

«Непонятно, какие котировки евро и доллара будут к лету-2026 (контракты с отелями заключаются именно в этих валютах. – Ред.)», – говорит наш собеседник.

Чтобы нивелировать возможные валютные колебания, компании закладывают надбавку к официальному курсу ЦБ.

Есть и другие риски – например, связанные с динамическим ценообразованием в гостиницах и авиакомпаниях. Если отель не контрактный, стоимость проживания может измениться уже после подтверждения брони.

«По такой системе работают, в частности, отели в ОАЭ и Саудовской Аравии», – уточнил топ-менеджер.

Авиаперевозчики, у которых операторы покупают билеты через GDS, также меняют цены динамически.

Дополнительным фактором риска выступают сложные схемы расчетов. Крупные туроператоры часто работают через иностранную головную компанию.

«Оплата ей может переводиться в евро. А поставщикам туруслуг – отелям, транспортным компаниям – компания платит, например, в турецких лирах, курс которых также колеблется, – рассказали корреспонденту "ТурДома" в другом туроператоре. – Получается двойная конвертация».

При этом у небольших туркомпаний внутренний курс доллара и евро часто ниже. Это объясняется меньшими оборотами, а значит, и не столь значительными рисками из-за возможных валютных скачков. Кроме того, заниженные котировки могут быть инструментом стимулирования продаж, особенно для GDS-туров (турпакеты с перелетом регулярными рейсами. – Ред.), которые дороже чартерных.

Очевидно, в ближайшее время снижения внутренних курсов ожидать не стоит: на конец года многие эксперты прогнозируют ослабление рубля. Американская валюта может вернуться на уровень 85 руб., некоторые называют цифры в диапазоне от 90 до 105 руб.