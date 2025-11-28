Тысячи российских туристов застряли на Шри-Ланке из-за сильных наводнений

Сложная ситуация сложилась на Шри-Ланке для иностранных туристов в связи с сильнейшими наводнениями, которые продолжаются уже четвертые сутки. В вынужденной изоляции оказались сотни граждан России, не имея возможности вернуться на родину. Особенно сложно на данный момент в регионах Матале и Канди. Там полностью парализовано движение наземного транспорта, аэропорт закрыт. Вылеты в ближайшие четыре дня невозможны. Это создает существенные проблемы для 9 тыс. россиян, которые находятся сейчас на острове.

Путешественникам приходится пережидать стихию в гостиницах, часть людей находится в аэропорту Коломбо. Авиакомпании перенаправляют самолеты в авиагавани Индии. Тем не менее это не решает проблему. Ситуация также усугубляется закрытием национальных парков и других популярные у туристов объектов. Дороги в ключевых туристических районах заблокированы поваленными деревьями.

По данным местных властей, жертвами стихии стали не меньше 40 человек, пропавшим без вести числится 21. Свыше 1800 семей были эвакуированы во временные убежища, в некоторых районах наблюдаются перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Ранее сильные наводнения наблюдались в Таиланде. Проливные дожди накрыли город Хатьяй. Был объявлен «красный уровень опасности. Эвакуировали туристы из 17 гостиниц. В некоторых районах наводнение привело к перебоям в электроснабжении, дороги оказались затоплены. Отдыхающим предоставили временное жилье.

До этого сильное наводнение обрушилось на Аргентину. Были эвакуированы свыше семи тысяч жителей провинции Буэнос-Айрес. Десятки человек пропали без вести. Сильнее всего пострадал крупнейший в мире сельскохозяйственный регион.