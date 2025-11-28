Hainan Airlines может расширить географию полетов в Россию

Посол РФ в КНР Игорь Моргулов и генеральный директор Hainan Airlines Юй Чаоцзе обсудили перспективы увеличения числа рейсов и расширения географии полетов в Россию. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

В посольстве уточнили, что глава миссии выступил с инициативой рассмотреть запуск новых рейсов в несколько российских регионов. По его словам, эти направления располагают современной аэропортовой инфраструктурой, а сами перелеты будут способствовать развитию деловых и туристических связей.

Юй Чаоцзе со своей стороны заявил о планах авиакомпании, входящей в четверку крупнейших перевозчиков на направлении Россия – Китай, по последовательному наращиванию частоты и географии полетов в РФ.

В ходе встречи также были затронуты текущее состояние и будущее воздушного сообщения между двумя странами. Участники отметили рост пассажиропотока на 38% за 10 месяцев, связав эту положительную динамику, среди прочего, с введением безвизового группового режима для россиян.