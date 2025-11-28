«Черная пятница» «Уральских авиалиний» порадовала не всех

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила , пообещав скидки до 30% на рейсы с начала зимы до конца марта. Редакция TourDom.ru решила проверить, можно ли выгодно улететь по популярным зарубежным туристическим направлениям, воспользовавшись спецпредложением.

© tourdom.ru

В анонсе распродажи указано, что дисконт действует и на даты новогодних каникул. Однако по факту там билеты оказались ожидаемо дорогими. Проще искать варианты на другие даты.

В Стамбул из Москвы самые низкие ценники замечены в первой декаде декабря – за 5,2 тыс. руб. без багажа много вариантов. Но это сравнимо с прайсами SouthWind и «Победы» в те же даты. Иногда даже на несколько сотен дороже. После январских праздников «Уральские авиалинии» предлагают лететь за 9,2 тыс. по тому же тарифу. Это снова почти в одни деньги с «Победой». А у Southwind в середине первого месяца есть варианты и за 6,7 тыс. Не удастся сэкономить и на round trip – от 14 тыс. в декабре и в районе 17 тыс. в январе. У вышеназванных конкурентов дорога туда-обратно обойдется на пару тысяч дешевле.

А вот на перелете в Дубай сэкономить немного можно. После январских каникул можно улететь за 9,2 тыс. Ближайшие альтернативы – «Победа» и UTair на тысячу дороже. Слетать туда-обратно можно за 22 тыс. В отдельные дни это выгоднее на пару-тройку тысяч других перевозчиков. Если лететь в начале зимы, то здесь чернопятничные прайсы «Уральских авиалиний» уступают нескольким другим авиакомпаниям.

Еще одно международное направление из Москвы, заявленное на распродаже, – Ереван. В январе в оба конца можно слетать за 20 тыс. Схожие предложения делают UTair и FlyOne Armenia.

Ранее TourDom.ru писал, что UTair в «черную пятницу» предложил лететь в Сыктывкар, а не в Дубай.